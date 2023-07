Een man die tegen een lantaarnpaal reed is gisteren aangehouden. De automobilist bleek niet over een geldig verblijfsvergunning te beschikken. Dat meldt de politie. Het ongeluk gebeurde iets voor middernacht ter hoogte van de Coloradoweg. De 38-jarige man komt oorspronkelijk uit Venezuela en is overgedragen aan de immigratie. Hij zit vast in afwachting van zijn uitzetting. Ook is zijn voertuig in beslag genomen.

