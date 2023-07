Afdeling OK-planning protesteert tegen taken

De afdeling Planning van het CMC heeft een standpunt ingenomen. Voortaan voert het personeel slechts de administratieve taken uit en bepalen ze niet meer welke patiënten op welke dag onder het mes gaan. Dat zegt zorgvakbond CBV. De afgelopen dagen is er veel ophef ontstaan over het inspectierapport naar de situatie van de OK. Zo hebben de medisch specialisten kritiek op het beleid van het ziekenhuis. De afdeling planning bepaalt dus wie er wordt geopereerd en wie er op de wachtlijst wordt gezet. De specialist zelf heeft weinig in te brengen. De afdeling planning vindt ook dat deze verantwoordelijkheid bij de artsen moet liggen.