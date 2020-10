Boek uitgebracht over teleurstelling 10-10-10

De gevolmachtigde ministers van Curaçao, Aruba en Sint Maarten hebben samen met staatssecretaris Raymond Knops de eerste exemplaren van het boek ‘Koninkrijk op eieren’ over 10 jaar 10-10-10 in ontvangst genomen. Vijftig volksvertegenwoordigers van beide kanten van de oceaan hebben meegeschreven aan het boek, waaronder Jan Peter Balkenende, Eugene Rhuggenaath en Evelyn Wever-Croes. Het boek is samengesteld door emeritus hoogleraar prof.dr. Joop van den Berg en oud-parlementair verslaggever René Zwart. Het boek is volgens de schrijvers zowel een terugblik als een les voor de huidige en toekomstige koninkrijksrelaties. Het boek is gratis te downloaden als e-boek en pdf via de website Koninkrijk.Nu.