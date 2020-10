De politie heeft vanochtend een wietplantage opgerold in Scherpenheuvel. Er zijn daarbij 4437 wietplanten in beslag genomen. Ook is er een 39-jarige man aangehouden wegens overtreding van de opiumwet. De man wordt vastgehouden in kader van het verdere onderzoek. De plantage kwam naar voren bij een huiszoeking waarbij de politie samenwerkte met de kustwacht en de marine.