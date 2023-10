Boeli van Leeuwen-prijs uitgereikt aan journalist

Orlando Cuales heeft gisteren de Boeli van Leeuwen-prijs ontvangen. Hij kreeg deze prijs voor zijn indrukwekkende journalistieke carrière. Cuales werkt al bijna een halve eeuw in de journalistiek. Hij is eigenaar van het radiobedrijf Curom. Daar vallen de stations Z-86, Mi 95 en Rock Korsou onder. Volgens de jury is Cuales een voorbeeld voor velen. Hij wordt vooral geprezen om zijn originaliteit en creativiteit en diepgaande radio-interviews. De Boeli van Leeuwen-prijs is vernoemd naar dichter en schrijver Boeli van Leeuwen (1922–2007). Deze algemene cultuurprijs wordt tweejaarlijks uitgereikt aan personen of organisaties die op cultureel, juridisch, bestuurlijk, sociaal of journalistiek gebied een intellectuele prestatie hebben geleverd van wetenschappelijke diepgang. De prijs bestaat uit een oorkonde, een bronzen beeldje van Boeli van Leeuwen en 10.000 gulden. De prijsuitreiking vindt gewoonlijk bij het Avila Beach Hotel plaats, maar dit keer werd er gekozen voor Brakkeput Mei Mei.