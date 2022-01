OM: fikse boetes bij overtreden wet tijdens pandemie

Overtreders van de wet kunnen tijdens de pandemie rekenen op hoge boetes. Dat heeft een officier van Justitie Guillano Schoop vanmorgen gezegd tijdens de persconferentie. Er gelden drie verschillende wetten tijdens de pandemie: de Noodwet, de Calamiteiten wet en de wet van Openbare orde. Alle drie worden streng bewaakt en overtreders riskeren een boete die kan oplopen tot in de duizenden guldens. Met een maximum van 1 miljoen in het extreemste geval. Afhankelijk van de situatie wordt bepaald of iemand een waarschuwing krijgt of gelijk op de bon geslingerd wordt. Het OM heeft al bijna 900 coronaboetes verwerkt. Een aantal mensen heeft meerdere boetes ontvangen. Als deze niet snel betaald worden lopen zij het risico op een strafblad.