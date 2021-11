Bonaire heeft meeste coronabesmettingen

Van de 388 Covid-besmettingen op de Caribische eilanden die tot afgelopen weekend bekend waren, werden er 148 op Bonaire vastgesteld. Daarmee telde het eiland de meeste actieve besmettingen. De meeste besmettingen op Bonaire hebben op scholen en in de kinderopvang plaatsgevonden. Volgens het RIVM is dat een stijging van 39 procent vergeleken met de week daarvoor. Het aantal besmettingen op zowel Curaçao als Aruba bleef steken rond respectievelijk 110 en 100. Op Sint Maarten is het aantal besmettingen stabiel gebleven, 22 in totaal.

