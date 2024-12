Bonaire heeft te maken met een forse toename van wapengeweld. Waar kleine diefstallen al langer geregeld in het nieuws waren, lijken de delicten nu steeds ernstiger te worden. In de maand november vonden in één weekend drie incidenten met wapengebruik plaats. Er was zelfs voor het eerst een schietpartij met fatale afloop. Inwoners maken zich zorgen en speculeren over de oorzaken van deze verontrustende ontwikkeling, zo schrijft Carbisch Netwerk.

De website schrijft: “Bonaire staat bekend als een rustig en veilig eiland. Je hoeft er je auto niet op slot te doen en je kunt er prima je spullen even onbeheerd op het strand achterlaten. Ten minste, zo was het altijd. De laatste tijd komen er steeds meer berichten over diefstal op Bonaire, met name op drukke stranden. Ook komen gewelddadige vormen van diefstal de laatste tijd steeds vaker voor en er lijkt een trend te zijn van een toename van wapengeweld op Bonaire.”