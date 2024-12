Bonaire organiseert townhall meeting over klimaatverandering

Het Openbaar Lichaam Bonaire en de projectgroep Klimaattafel Bonaire organiseren een ’townhall meeting’ op woensdag 18 december. Daar zal worden gesproken over klimaatverandering. Voor het eiland zijn er verschillende dreigingen, zoals een stijgende zeespiegel, hevige regenval in korte tijd en langere periodes van droogte. De vraag volgens de organisatie is: ‘Hoe zorgen we voor een leefbaar Bonaire? Het antwoord ligt in actie en samenwerking’. Iedereen die mee wil praten wordt uitgenodigd bij Jong Bonaire tussen zes uur ’s middags en acht uur ’s avonds. Op die manier krijgt de bevolking ruimte om te komen met voorstellen en suggesties.

Tijdens de bijeenkomst zal gedeputeerde Cicilia het belang van de Klimaattafel Bonaire toelichten. De voorzitter van de Klimaattafel zal de projectgroep introduceren en het plan van aanpak presenteren over hoe amen kan worden gekomen tot een klimaatplan voor een leefbaar Bonaire. Verder is er ruimte voor vragen en het delen van ideeën.