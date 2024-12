‘Alle scholen krijgen laptops’

Alle schooldocenten en scholen zullen een laptop en andere noodzakelijke materialen ontvangen in het kader van de digitalisering van het onderwijs. Dit werd duidelijk tijdens een presentatie van de minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, Sithree van Heydoorn, gisteren in de Staten. Volgens de minister heeft zijn ministerie een plan opgesteld om digitalisering van ons onderwijssysteem te realiseren. Van Heydoorn noemt digitalisering van het onderwijs niet langer slechts een toekomstvisie; het is volgens hem een dringende prioriteit. De operatie om alle scholen laptops te geven staat gepland voor februari 2025.

De minister erkende dat een van de grootste uitdagingen het vervangen van verouderde apparatuur en infrastructuur op scholen is. Hierdoor zijn veel computerlokalen niet operationeel. Daarnaast hebben veel docenten hun eigen middelen gebruikt om apparatuur aan te schaffen voor hun lessen. Het ministerie werkt volgens Van Heydoorn aan concrete maatregelen om de situatie te verbeteren. Met steun van de Raad van Ministers wordt een grootschalige distributie van nieuwe ICT-hardware en -accessoires voorbereid. De minister noemt het een historische operatie.