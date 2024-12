Rapper Dindi Spray vrijgelaten

De 20-jarige rapper Edmegelo Obispo, beter bekend als “Dindi Spray”, is gisteren vrijgelaten nadat hij dit weekend was aangehouden wegens het bezit van twee vuurwapens. Dit gebeurde nadat hij afgelopen zaterdag samen met drie andere jongeren was gearresteerd. Dat schrijft de Extra vandaag. De vier jongeren bevonden zich rond vier uur ’s ochtends in een auto in de buurt van een nachtclub aan de Schottegatweg Oost toen ze door de politie werden gecontroleerd, in de auto lagen twee wapens. Advocaat Mr. Eisden wist gisteren de rechter ervan te overtuigen dat zijn cliënt, “Dindi Spray,” niets met de wapens te maken had en verzocht om onmiddellijke opheffing van zijn detentie.

Op 18 mei 2023 werd de rapper veroordeeld voor het bezit van drie vuurwapens samen met drie andere vrienden. Tijdens de rechtszitting gaf hij toe dat slechts twee van de wapens van hem waren. Volgens zijn verklaring in de rechtbank had hij de wapens omdat er bedreigingen op zijn leven waren en omdat veel rappers recentelijk zijn vermoord. Hij wilde niet hetzelfde lot ondergaan. De rechter veroordeelde hem destijds tot 36 maanden gevangenisstraf, waarvan 12 voorwaardelijk, en een proeftijd van drie jaar. Dit betekent dat de rapper in die drie jaar geen strafbare feiten mag plegen, anders moet hij terug naar de gevangenis om de voorwaardelijke 12 maanden alsnog uit te zitten.