Suriname heeft het hoogste aantal aidsbesmettingen in de regio

Suriname kent het hoogste aantal hiv/aidsbesmettingen in de regio. Volgens de stichting Double Positive zijn de infecties in zowel jongere als oudere leeftijdsgroepen hoog. Deskundigen noemen de situatie vandaag in de krant Suriname Herald ‘zorgwekkend’. Naast hiv/aids zijn ook andere seksueel overdraagbare aandoeningen een groeiend probleem in Suriname. De verspreiding van de besmetting is tijdens de covid-19-pandemie toegenomen, mede door de lockdowns en een schaarste aan condooms.

Het seksueel gedrag van mensen speelt een belangrijke rol in de toename van hiv/aids. “Veel mensen gebruiken geen condooms en hebben onveilige seks,” leggen deskundigen uit. Ook het gedrag van buitenlanders die onveilig omgaan met de lokale bevolking draagt volgens Double Trouble bij aan de verspreiding. Ze roepen op tot meer bewustzijn en actie om dit probleem aan te pakken