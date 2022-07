Bonaire voert toeristenbelasting vandaag in

Vanaf vandaag zijn de ‘room tax’ en de ‘car tax’ van Bonaire vervangen door een toeristenbelasting. Reizigers vanuit Curaçao en de andere Nederlands-Caribische eilanden betalen 10 dollar per bezoek. Voor alle andere internationale bezoekers wordt 75 dollar gerekend. Ingezetenen hoeven deze belasting niet te betalen. De opbrengsten worden onder andere gebruikt voor de infrastructuur, het toerisme en het onderwijs. De verplichte belasting kan worden betaald via een online platform of bij aankomst op de luchthaven.