Bonaire wil accijns op benzine verlagen

Het Bestuurscollege van Bonaire wil dat de accijns op benzine verlaagd wordt. Dit moet de lasten van consumenten verlichten. Vrijdag is de Nederlandse regering akkoord gegaan om 5,5 miljoen dollar beschikbaar te stellen aan Caribisch Nederland, ter compensatie van de stijgende energieprijzen. Het Bonairiaanse bestuur is erg blij met dit bericht. Hoe de miljoenencompensatie plaats gaat vinden, wordt nog uitgewerkt in overleg met de bestuurders van de BES-eilanden. De Nederlandse overheid neemt deze maatregel om het koopkrachtverlies te compenseren, met name omdat energieprijzen drastisch zijn gestegen door de oorlog in Oekraïne.

