Bonaire’s enige coffeeshop geeft strijd op

De enige coffeeshop van Bonaire is permanent gesloten. Dat meldt Caribisch Netwerk. De eigenaar heeft in de afgelopen jaren via allerlei manieren geprobeerd om wiet en hasj op het eiland te kunnen verkopen. Maar de lokale politiek blijft zich tegen de plannen verzetten. De ondernemer hoopte alsnog via de rechter gelijk te krijgen, maar die rechtszaak heeft hij verloren. Op Bonaire kun je alleen met een doktersverklaring medicinale wiet krijgen.