Boosterprik voor 18 +

Veel mensen zijn op tweede kerstdag vroeg uit huis gegaan om het boostervaccin te halen. Gisteren is de overheid begonnen met het plaatsen van de prik voor mensen van 18 jaar of ouder. Om 8 uur ‘s morgens openden de priklocaties in het CMC en het SDK de deuren. Al heel vroeg stonden er lange rijen bij de priklocaties. De wachttijd liep op tot meer dan 2 uur. Mensen die de boostervaccinatie willen moeten een afspraak maken via bakuna.cw. Inlopen mag ook, maar bij grote drukte loop je het risico alsnog naar huis gestuurd te worden.

