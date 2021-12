Boostershots voor 60-plussers vanaf 13 december

Wie zestig jaar is of ouder, komt vanaf maandag 13 december in aanmerking voor een boostervaccinatie, net als medisch personeel. Dat maakte de overheid vanmorgen bekend tijdens een persconferentie. Aanmelden daarvoor kan op bakuna.cw, net als voor een gewone covidvaccinatie. De totale groep die nu in aanmerking komt, zou bestaan uit ruim 30 duizend mensen. Daarna komen ook andere leeftijden in aanmerking. De overheid benadrukt het belang van een boostershot met het oog op nieuwe covid-varianten zoals Omicron.