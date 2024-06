Bouw TUI BLUE Curaçao hotel in Santa Martha van start

Gisteren ging symbolisch de eerste schop de grond in voor de bouw van het TUI BLUE Curaçao hotel in Santa Martha. Onder andere minister-president Pisas was bij dit bijzondere moment aanwezig. Het hotel op Banda’bou krijgt 300 kamers en zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2026 de eerste gasten ontvangen. Het nieuwe hotel is een enorme stimulans voor het toerisme op het eiland, benadrukte Pisas. Het resort zal naar verwachting meer dan 400 banen creëren en vertegenwoordigt een investering van 80 miljoen dollar. De verwachting is dat het resort niet alleen gasten uit Nederland trekt, maar ook uit andere landen, zoals België, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

Bij de bouw van het hotel is veel aandacht voor duurzaamheid. Zo worden duurzame materialen gebruikt, wordt er een groot aantal zonnepanelen aangelegd waarmee het hotel van energie wordt voorzien en worden geavanceerde technologieën geïmplementeerd voor water- en afvalbeheer, zo laat TUI weten.