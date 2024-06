Muzikant op Sint Maarten doodgeschoten

Op Sint Maarten is een man doodgeschoten. Het incident vond plaats op Guana Bay Road rond kwart over negen dinsdagvond bij de ingang van het sociale woningproject Hope Estate. Het gaat om een jonge man die bekend stond om zijn muzikale talenten. Hij was lid van een muziekgroep op het eiland. De familie van het slachtoffer arriveerde dinsdagavond op de plaats delict en was in shock bij het zien van hun geliefde op straat.

De scooter van het slachtoffer werd gestolen, maar de politie wist deze snel terug te vinden en in beslag te nemen.