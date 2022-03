Bouwvergunning voor Art Hotel

Vandaag wordt de bouwvergunning voor het Art Hotel in Pietermaai officieel overhandigd. Het moderne boetiekhotel krijgt 39 kamers en is een project van Bas Filippini. Hij is eigenaar van de twaalf panden aan de kust van Pietermaai. De werkzaamheden zullen na de meivakantie beginnen. Hoogstwaarschijnlijk opent het hotel in maart 2023. Aannemer is Wout Tieleman. Hij is ook verantwoordelijk geweest voor de bouw van Corendon en Kunuku Aqua resort.