Bouwvergunning voor toeristische projecten

Er komt een metalen brug bij het Corendon Mangrove Resort. Minister Charles Cooper van Ruimtelijke Planning (MFK) heeft hiervoor een bouwvergunning uitgereikt. De metalen brug zal eerst worden gebruikt voor het bouwverkeer van de tweede fase van het all-inclusive hotel. Daarna zal de brug fungeren als toegangsweg voor de hulpdiensten bij calamiteiten in het hotel. Ook kunnen bezoekers van het Mangrovepark de brug gebruiken om over te steken. Met de bouw van de brug is een investering van 2,5 miljoen gulden gemoeid. Ook de projectontwikkelaars van een appartementencomplex in Sint Sebastiaan hebben een bouwvergunning gekregen. De projectontwikkelaars investeren minimaal 1,4 miljoen in de bouw van de veertien appartementen op Bándabou.