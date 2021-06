Braam en Chong bij Gouverneur

Beoogd ministers Eduard Braam en Ramon Chong van Justitie en Economische ontwikkeling zijn uitgenodigd voor een bezoek bij Gouverneur Lucille George-Wout. Braam’s bezoek was vanmiddag al. De inhoud van de gesprekken met de Gouverneur blijft geheim, maar volgens de Extra staan deze in het teken van het screeningsproces. Braam liet onderaan de trap aan de media weten dat het gesprek met de gouverneur ‘gezellig’ was. Wanneer het gesprek met Chong gepland staat is nog niet bekend.