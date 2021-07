De brand eerder deze week in een kerk aan de kaya Pachi Jan Bakhuis in Bonam is aangestoken. Dat concludeert de politie naar aanleiding van de sporen die op de plaats van de brand zijn aangetroffen. De autoriteiten vonden onder andere een kartonnen bord met de rode tekst: “next sanger kore” (Nederlands: volgende keer vloeit er bloed). De brand verwoestte een deel van het interieur van de kerk.

Beeld: Extra