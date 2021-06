Een huis aan de van Swietenstraat in Otrobanda is vanochtend volledig uitgebrand. Dat meldt de Vigilante. De brandweer was ter plaatse maar kon niet voorkomen dat de brand verder uitsloeg. Ook Aqualectra heeft het huis bezocht om de oorzaak van de brand te onderzoeken. Hoe het vuur is ontstaan is tot nu toe nog niet bekend.

Beeld: Vigilante