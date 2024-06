Brandweer pakt boom aan die gevaar voor verkeer oplevert

De Curaçaose brandweer heeft gisteren laten weten dat ze in samenwerking met de politie een grote boom hebben gekapt om daarmee het verkeer in Otrobanda te beschermen. Agenten waren bezig met een verkeerscontrole op het L.B. Smithplein en zagen dat er meerdere takken vielen van een grote boom die in de tuin van de Sint Martinus Mavo staat. Daarop werd de brandweer gealarmeerd en klom een brandweerman de boom in om veel takken af te zagen. Hierdoor is er geen gevaar meer van vallende takken voor automobilisten, motorrijders, fietsers en voetgangers.

De brandweer plaatste meerdere foto’s op Facebook van de actie en geeft aan blij te zijn met de goede samenwerking met de politie.