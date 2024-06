Politie Bonaire gebruikt pepperspray om illegaal in te rekenen

De politie op Bonaire heeft zondag met heel veel moeite een 33-jarige man aangehouden die illegaal op het eiland verblijft. Dat is gisteren bekend gemaakt. De aanhouding ging niet eenvoudig. Zo wist de man op dezelfde dag meerdere keren uit handen van de politie te blijven en kon uiteindelijk pas worden aangehouden toen een agent pepperspray in zijn ogen spoot. Hij werd aangehouden op de Kaya P.N. Antonio Neuman. Daarop is hij naar het politiebureau gebracht en overgedragen aan de afdeling Vreemdelingentoezicht

De politie was naar zijn huis gegaan en zag hem in een auto aan komen rijden. Toen de man de agenten zag, reed hij weer weg, parkeerde de wagen en rende de mondi in. De agenten namen daarop de auto mee. Iets later werd de man weer gespot en ging de politie wel achter hem aan. Hij sprong over een muur en rende opnieuw weg. Enige tijd later zagen agenten hem opnieuw. Hij werd

aangehouden, maar verzette zich hevig tegen zijn aanhouding. Volgens de politie waren agenten genoodzaakt om ‘pepperspray’ te gebruiken, voordat ze hem in de boeien konden slaan.