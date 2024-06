IPKO afgerond; opnieuw intentie uitgesproken om te komen tot geschillenregeling

Het Interparlementair Koninkrijksoverleg in Den Haag is vanochtend afgerond. Het IPKO eindigde met de vaststelling en de ondertekening van een afsprakenlijst. Daarbij is bekend gemaakt dat er een serieuze poging zal worden gedaan om tot een geschillenregeling binnen het Koninkrijk te komen, door een commissie van experts in te stellen. De vier landen binnen het Koninkrijk praten al meer dan 10 jaar over een regeling die kan worden gebruikt in het Koninkrijk om problemen op te lossen waarbij Nederland niet altijd het laatste woord heeft. Daarover zijn nu concrete stappen aangekondigd.

De voorzitter van het IPKO moet uiterlijk in 2025 een bijeenkomst organiseren die uitsluitend gericht is op het onderwerp van het democratisch tekort, waarbij het rapport van de commissie van experts als uitgangspunt zal worden gebruikt. Dat moet leiden tot een akkoord over een nieuwe geschillenregeling, zo werd vanochtend bekend gemaakt.