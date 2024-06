Goudwinning Venezuela voortaan in handen van Turkije

Venezuela heeft onlangs meerdere overeenkomsten getekend met een Turks bedrijf. De twee partijen gaan samenwerken op het gebied van petrochemie, gas en mijnbouw, waaronder duurzame goudwinning. Dat meldden lokale nieuwsmedia in Venezuela. De ceremonie in de hoofdstad Caracas is ook bijgewoond door de Venezolaanse president Nicolas Maduro. Volgens hem is het partnerschap tussen Turkije en Venezuela gebaseerd op een eerlijk win-winprincipe. De gezamenlijke inspanningen en strategische projecten zijn er om een ​​nieuwe wereld op te bouwen en de twee naties verder te verenigen, zo legde Maduro verder uit.

De goudwinning zal plaatsvinden in de staat Aragua in het zuiden van het land. Dat meldt de website turksemedia.nl.