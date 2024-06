Afscheid van doodgeschoten adjudant Toon Brood op marinekazerne Sufisant

Op marinekazerne Sufisant is vandaag ‘met diep respect’ afscheid genomen van adjudant Toon Brood. Hij werd in de nacht van 31 mei in zijn huis aan de Reigerweg doodgeschoten. Ter nagedachtenis aan de 49-jarige man werd er op de kazerne een erehaag gevormd als eerbetoon. Adjudant Brood wordt binnenkort naar Nederland overgebracht voor zijn uitvaart. Dat heeft de Koninklijke Marechaussee vandaag op Facebook bekend gemaakt. In verband met de moord heeft een 25-jarige man zich afgelopen vrijdag gemeld bij de politie. Hij zit nog vast.

Er is een online condoleanceregister geopend voor adjudant Toon Brood, die is te vinden via de link: https://herinnering.dela.nl/toonbrood/condoleren.