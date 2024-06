Onderzoekers vinden diep in zee bij Curaçao gezond koraalrif

Onderzoekers van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee hebben in de buurt van Curaçao een kilometerslang onbeschadigd koraalrif ontdekt, dat er ook nog gezond uitziet. Dat komt waarschijnlijk vooral doordat het rif op een grotere diepte ligt dan de bekende koraalriffen bij ons eiland. Zo meldt het Algemeen Dagblad. Een onderzoeksteam ontdekte het rif eigenlijk per toeval in januari van dit jaar. Uit angst dat mensen ernaartoe zouden gaan en het rif beschadigen, werd de vondst niet eerder bekendgemaakt,

Waar het koraalrif precies ligt wil de onderzoeker van het instituut NIOZ, Lennart de Nooijer, niet delen. Hoe groot het nieuw ontdekte koraalrif precies is, weet De Nooijer niet. Het is in ieder geval kilometerslang en hij verwacht dat er “nog veel meer” is. Er is nog geen plan om verder onderzoek te doen naar het rif, omdat het huidige onderzoeksprogramma in principe is afgelopen. De Nooijer legt uit dat misschien een keer meetinstrumenten worden geplaatst.