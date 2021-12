Brandweermannen zijn ontevreden

De brandweer heeft genoeg van de no work no pay regeling die voor een deel van het personeel geldt. Dat schrijft Extra. Ze hadden gehoopt net als andere ambtenaren 12.5% minder salaris te krijgen. Maar moet het nu doen met deze regeling. Vorige maand heeft de brandweer 11 aandachtspunten gepresenteerd aan Pisas in zijn hoedanigheid als Minister van Justitie. Die kwam dit weekend met een antwoord, maar daar neemt de brandweer geen genoegen mee. Die hebben gisteren vergaderd onder werktijd en vragen Pisas voor donderdag om een nieuwe reactie.