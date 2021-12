Na 11 jaar verschijnt er eindelijk een verdachte voor de rechter voor moord op Poentje Castro. De Arubaanse reporter werd in 2010 dood gevonden in zijn huis. Dat maakte veel los op het eiland. De verdachte in kwestie werd kort geleden aangehouden. De zaak wordt volgende week pro-forma behandeld omdat het onderzoek nog niet is afgerond. De inhoudelijke behandeling volgt dan later.