Buurtbewoners Dam Pretu slaan opnieuw alarm

Bewoners van Dam Pretu hebben opnieuw alarm geslagen omdat ze weer overlast zijn gaan ervaren van stank en muggen. Dat schrijft de Extra vandaag. Mevrouw Inees-Rosalia, vertegenwoordiger van de Bewonersvereniging van Pariba, benaderde de politie over de situatie. Die is gisterochtend gaan kijken. Daarbij werden hopen afval aangetroffen, dat trekt beesten aan, waaronder vliegen en muggen. De bewonersvereniging is boos op het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur. Eerder was er sprake van veel overlast door in brand gestoken afval, dat is gestopt. Maar ze zijn het er niet mee eens dat het ministerie nu toestemming geeft aan een bedrijf om afval te dumpen.

De Bewonersvereniging van Pariba noemt de situatie onacceptabel en eist stopzetting van het dumpen van afval. In de afgelopen jaren heeft de omgeving veel te maken gehad met illegale stort van afval dat in de brand werd gestoken.