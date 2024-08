Buurtbewoners Juan Domingo vieren asfalteren van hoofdweg

Buurtbewoners van de wijk Juan Domingo hebben gisteren uitgebreid gevierd dat de belangrijkste weg van de wijk eindelijk is geasfalteerd. De weg die achter supermarkt Esperamos loopt tot het benzinestation aan de Helmin Magno Wiels Boulevard was decennialang een zandweg. Minister van VVRP Charles Cooper was aanwezig bij de viering, samen met verschillende parlementsleden. Het ministerie van VVRP is druk bezig met het asfalteren van verschillende wegen op het eiland. Tijdens de bijeenkomst werd benadrukt dat een geasfalteerde weg de levenskwaliteit van de wijk verbeterd.