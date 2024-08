Twee opvallende nieuwe namen in Surinaamse voetbalselectie

Suriname speelt in september twee wedstrijden in de Noord- en Midden-Amerikaanse versie van de Nations League. Bondscoach Stanley Menzo heeft twee opvallende namen in zijn definitieve selectie opgenomen. De eerste is Dylan Vente, de huidige spits van PEC Zwolle. Hij dook al eerder eens op bij de voorselectie van Suriname, maar dat bleek toen een fout te zijn. De 25-jarige Vente hoopt nu wél zijn debuut te maken voor het Surinaamse team. Een andere opvallende naam is die van Denzel Jubitana, een Surinaamse Belg, die nu in Griekenland speelt voor Atromitos Athen.

Op 5 september speelt Suriname tegen Guyana, op 9 september tegen Guadeloupe.