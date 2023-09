Campo Alegre morgen onder de hamer

Openluchtbordeel Campo Alegre gaat morgen onder de hamer. Vandaag kunnen geïnteresseerden een kijkje komen nemen in het roemruchte complex. Het bordeel sloot in 2020 zijn deuren. Hoewel het resort niet meer in heel goede staat verkeert, is er veel interesse uit Curaçao en ook van daarbuiten. De veiling moet voldoende opbrengen om een boete van bijna 14,9 miljoen gulden aan justitie te voldoen. Dat geld gaat naar het Crimefonds.

Beslag

Het was de bedoeling dat Campo Alegre in 2022 al geveild zou worden. De geplande veiling stuitte toen echter op het probleem dat er beslag was gelegd. Deze is inmiddels opgeheven waardoor de veiling alsnog door kan gaan.

Shell

Campo Alegre werd in 1949 opgericht als staatsbordeel voor immigranten van de Shell Olieraffinaderij, zeelieden en de op Curaçao gestationeerde militairen. Het resort bood een oplossing voor de groeiende vraag naar prostituees in de jaren ’30 en ’40 van de vorige eeuw en werd buiten Willemstad gevestigd om overlast in het centrum tegen te gaan.