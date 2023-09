MEO trekt vergunningen in van herhaaldelijke overtreders

Het ministerie van Economische Ontwikkeling heeft besloten om vergunningen in te trekken van bedrijven die herhaaldelijk de mist in zijn gegaan. Het gaat om het schenden van de voorwaarden verbonden aan hun vergunning. Dat kunnen economische, hygiënische, fiscale of andere overtredingen zijn. Zaterdag werden negen bedrijven gecontroleerd. Daarvan zijn er zeven gesloten omdat ze niet voldeden aan de wet- en regelgeving. Daartoe besloot MEO-minister Cijntje om strenger op te treden. De vergunningen van bedrijven die in de afgelopen periode meer dan twee waarschuwingen hebben ontvangen zullen voortaan worden ingetrokken.