CAO-akkoord Swissport

Het personeel van grondafhandelaar Swissport krijgt een salarisverhoging. De werknemers gaan er 5 procent op vooruit. Dit is de vakbond UGTK/Cadmu overeengekomen met Swissport. De nieuwe cao treedt per 1 januari 2022 met terugwerkende kracht in werking. Verder is afgesproken dat de lonen jaarlijks geïndexeerd worden. De cao is drie jaar geldig. De overeenkomst is moeizaam tot stand gekomen. De vakbond dreigde met een staking. De leden wilden op 1 mei het werk neerleggen als de directie van Swissport het bod niet zou verhogen. Uiteindelijk werd de staking vlak voor de meivakantie afgezegd. Hierdoor traden er geen Schiphol-taferelen op bij luchthaven Hato. Swissport handelt passagiers en vracht af voor verschillende luchtvaartmaatschappijen zoals Avianca, American Airlines en Jet Blue.

Meer over cao Swissport vakbond