CAP ontvangt twee miljoenste passagier in 2024

Curaçao International Airport beleefde zaterdag een historisch moment: de ontvangst van de twee miljoenste passagier in 2024. Het is de eerste keer dat de luchthaven meer dan twee miljoen reizigers in één jaar verwelkomt. De eer viel aan het Amerikaanse echtpaar Kathleen en Stephen Bruce Nelson uit Michigan, die Curaçao voor het eerst bezochten. Ze reisden via United Airlines naar Fort Lauderdale en vervolgens met Azul Airlines naar Curaçao. Ze werden met slingers en cadeaus begroet door onder meer minister Charles Cooper en de directie van de luchthaven en mochten een grote taart aansnijden.

Kathleen Nelson is voormalig reisagent. Het echtpaar koos Curaçao vanwege de reputatie als snorkelparadijs met kristalhelder water en levendig onderwaterleven. “Het bereiken van twee miljoen passagiers in één jaar is een buitengewone mijlpaal die het vertrouwen en de loyaliteit van onze reizigers weerspiegelt, evenals de samenwerking met onze partners en de inzet van ons team,” aldus Jonny Andersen, CEO van CAP, de beheerder van de luchthaven.