Premier presenteert oplossing voor gepensioneerden Isla-raffinaderij

De Curaçaose premier Gilmar Pisas heeft zondag in verschillende sessies gesproken met gepensioneerden van de Isla-raffinaderij. De oud-werknemers kregen uitleg over de betalingen die binnenkort zullen plaatsvinden. Pisas had eerder dit jaar aangegeven dat hij voor het eind van het jaar de achterstallige betalingen zou regelen. Hij is blij dat hij zich aan zijn afspraak heeft kunnen houden. En volgens de overheid bedankten de aanwezige gepensioneerden Pisas ook hartelijk voor zijn inzet. De gepensioneerden zullen hun geld in de komende dagen ontvangen.

Pisas liet weten dat hij, ‘ondanks alle tegenslagen’, niets onbeproefd heeft gelaten om tot een praktische oplossing te komen, waardoor de betalingen nu kunnen plaatsvinden. De vakbonden APRI en PWFC stelden het gebouw van PWFC beschikbaar, zodat de sessies in alle rust konden plaatsvinden. Zij benadrukten dat zij nooit zijn gestopt met werken totdat de gepensioneerden hun geld konden ontvangen.