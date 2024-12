Stiefvader pakt ex van dochter aan

De politie kreeg dit weekend een oproep vanwege een geval van mishandeling en een steekpartij in een woning in de Wageingenstraat in Steenrijk. Bij aankomst troffen de agenten een Latijns-Amerikaanse man aan in een voertuig met een hoofdwond. Volgens de informatie die de politie heeft verzameld, zou de gewonde man kort daarvoor de woning aan de Wageningenstraat zijn binnengedrongen en zijn ex-vriendin hebben mishandeld. Diens stiefvader was getuige van de situatie en pakte daarop een machete waarmee hij de man een wond toebracht op zijn voorhoofd. Die stapte vervolgens in zijn auto en probeerde van de plek te vluchten, maar verloor de controle over het voertuig en reed een erf op, vermoedelijk door de opgelopen hoofdwond.

Politie en ambulance arriveerden ter plaatse en gaven de man medische behandeling. Het is niet bekend of de stiefvader of de gewonde man zijn gearresteerd voor hun acties.