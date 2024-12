Centrale bank behaalde in 2023 winst van bijna 150.000 Naf

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten heeft vlak voor het eind van 2024 haar jaarverslag over 2023 uitgebracht. Hierin staat een uitgebreid overzicht van de bedrijfsvoering en financiën per 31 december 2023. Het rapport concludeert dat de bank het afgelopen jaar heeft afgesloten met een minimale winst van 148.474 gulden. Vergeleken met 2022 laten de resultaten van de Centrale Bank een sterke stijging van bijna dertig miljoen gulden in netto rente-inkomsten zien. Dat is in lijn met de stijging van de internationale rentetarieven. Verder heeft de Centrale bank vorig jaar bijna dertig procent verkocht van haar goudreserves. De waarde in Amerikaanse dollars is omgezet in staatsobligaties.

De bank legt uit dat deze transactie geen invloed gehad op het resultaat in 2023, aangezien de boekhoudkundige winst aan de bestemmingsreserves is toegevoegd. Vanaf 2024 zal de transactie het vermogen van de bank sterk ondersteunen. Dat komt omdat investering in staatsobligaties in de toekomst aanzienlijke extra inkomsten oplevert.