Kustwacht rukt uit voor medische evacuatie bestuurder waterscooter

De Kustwacht in het Caribisch gebied kwam zondagavond in actie na een melding dat een man van zijn waterscooter was gevallen. Hij had de bemanningsleden van een charterboot in de Curaçaose Fuikbaai benaderd en gaf aan veel pijn te hebben. De man had mogelijk een ingeklapte long. Het Maritiem Operatie Centrum van de Kustwacht heeft direct na de melding de CITRO-dokter voor advies geraadpleegd, deze adviseerde om hem direct naar het ziekenhuis te transporteren voor medische behandeling. De Kustwacht heeft hierop meteen een patrouilleboot richting Fuikbaai gedirigeerd, om de man op te halen. Hij is vervolgens met de Kustwacht patrouilleboot naar de vissershaven bij Caracasbaai gebracht, waar een ambulance op hem stond te wachten.

De Kustwacht wenst de man beterschap.