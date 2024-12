Trinidad en Tobago roepen noodtoestand uit wegens criminaliteit

Trinidad en Tobago heeft vandaag de noodtoestand uitgeroepen vanwege een toename in criminaliteit. De Caribische natie ervaart een “toegenomen criminele activiteit die de openbare veiligheid in gevaar brengt,” zo heeft premier Keith Rowley bekend gemaakt. De maatregel is genomen na een weekend van geweld dat het aantal moorden dit jaar op 623 heeft gebracht. Vijf mannen werden afgelopen nacht neergeschoten in een wijk in de hoofdstad Port of Spain, en een vrouw van 57 jaar werd vandaag doodgeschoten terwijl ze haar tienerzoon uit het ziekenhuis ophaalde. Met een bevolking van 1,5 miljoen maakt het ongekende aantal moorden Trinidad en Tobago tot een van de meest gewelddadige landen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied.

Onder de noodbevoegdheden, ingesteld door het kantoor van premier Rowley, hebben de politie en het leger uitgebreide autoriteit om personen zonder formele aanklacht vast te houden en eigendommen te doorzoeken zonder een gerechtelijk bevel.