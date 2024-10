Capital Ç Dome officieel ingehuldigd

Curaçao Airport Holding is trots op de succesvolle opening van Capital Ç gisteravond. Dat is een hypermoderne evenementlocatie. Volgens de organisatie is het een belangrijke stap om de gebieden rond de luchthaven te transformeren. Capital Ç is ontworpen om grootschalige evenementen te organiseren die zowel een internationaal als lokaal publiek aantrekken. De bedoeling is dat optredens en evenementen van hoog kaliber worden gepresenteerd.

Hiermee positioneert Curaçao zich als ‘een entertainmentmekka in het Caribisch gebied’, zo stelt de organisatie. Geïnspireerd door prestigieuze evenementen zoals het Curaçao North Sea Jazz Festival, Flying Dutch Curaçao en Hak’e, is Capital Ç ontworpen om grootschalige evenementen te organiseren.