Notaris veroordeeld tot zes maanden voorwaardelijk

De rechtbank heeft gisteren notaris Jhony Kleinmoedig veroordeeld tot een straf van 6 maanden voorwaardelijk, 200 uur werkstraf en 5 jaar ontzetting van zijn functie wegens verduisteren en witwassen. Dit volgde op een eis van het OM van 12 maanden gevangenisstraf. Er is verder een bedrag van bijna drie ton in beslag genomen. De rechtbank heeft het verzoek afgewezen om een piano ter waarde van 150.000 gulden in beslag te nemen. In haar uitspraak gaf de rechtbank aan dat de straf was verminderd, omdat het om een zeer bekende notaris gaat en de zaak veel publiciteit heeft gekregen.

De notaris is veroordeeld wegens verduistering van derde geldfondsen en witwassen. Volgens het vonnis maakte hij gebruik van de fondsen om luxegoederen voor zichzelf te kopen en deze op zijn privérekening te storten, wat een vorm van fraude is. Als notaris heeft Kleinmoedig jarenlang op oneigenlijke wijze gehandeld, zo stelt de rechter. Hij heeft dit gedaan door in totaal meer dan 1,4 miljoen gulden over te maken naar zijn eigen bankrekening. Hij misbruikte zijn positie als notaris en ondermijnde daarmee het vertrouwen in de samenleving, zo staat te lezen in het vonnis.