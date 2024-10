Szabó: Financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten verlengd

Het financieel toezicht voor Curaçao en Sint Maarten wordt verlengd. Op 4 oktober heeft de Rijksministerraad dit besloten op basis van het advies van een evaluatiecommissie over de periode 2021-2023. Staatssecretaris Zsolt Szabó stuurde hiervoor vandaag een brief en het rapport van de evaluatiecommissie naar de Eerste en Tweede Kamer. De commissie, bestaande uit onafhankelijke deskundigen uit Curaçao, Sint Maarten en Nederland, concludeert dat de twee landen nog niet structureel voldoen aan de vastgestelde begrotingsnormen.

Deze normen zijn geregeld in de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten. De commissie stelt dat de covidpandemie in belangrijke mate er aan bij heeft gedragen dat de twee landen nog niet structureel voldoen aan de vastgestelde begrotingsnormen. Ondanks herstel van de economie na de covidpandemie, acht de commissie het beëindigen van het toezicht op dit moment niet mogelijk. Het toezicht blijft dus van kracht. Een volgende evaluatie vindt uiterlijk in 2027 plaats.