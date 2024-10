VS en Suriname intensiveren gezamenlijke strijd tegen drugshandel

Suriname en de Verenigde Staten hebben deze week twee belangrijke overeenkomsten ondertekend om gezamenlijk de strijd tegen drugscriminaliteit te intensiveren. Suriname krijgt 300.000 Amerikaanse dollar voor de ondersteuning van operaties, gericht op het bestrijden van transnationale criminaliteit. De samenwerking omvat ook het delen van cruciale informatie om drugscriminaliteit aan te pakken. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken toont zich tevreden met deze stappen en onderstreept de vastberadenheid van Suriname om misdaad effectief aan te pakken.

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie kondigde aan dat er naar verwachting volgend jaar meer financiële middelen beschikbaar zullen komen voor grootschaligere operaties. Volgens hem is er ondanks capaciteitsproblemen binnen de veiligheidsdiensten al aanzienlijke vooruitgang geboekt in de bestrijding van criminaliteit en drugshandel. De overeenkomsten, getiteld: “International Narcotics Control and Law Enforcement” en “Aerial Interception Assistance Agreement,” markeren een nieuwe fase in de samenwerking tussen beide landen, zo schrijft de Suriname Herald.