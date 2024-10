Pisas vergadert met oud-werknemers raffinaderij

Een delegatie van gepensioneerden van de Isla-raffinaderij vergadert vandaag met premier Gilmar ‘Pik’ Pisas. De oud-werknemers willen duidelijkheid over hun pensioen en gingen afgelopen woensdag naar Fort Amsterdam om te demonstreren. De gepensioneerden willen dat de regering een deel van de Isla-schuld aan hen voorschiet, liefst voor het eind van dit jaar. Het gaat in totaal om 21 miljoen gulden, zo schrijft het Antilliaans Dagblad. De premier zei te betreuren dat de gepensioneerden een demonstratie hielden, volgens hem hadden ze ook gewoon langs kunnen komen om een afspraak te maken.

Pisas legde onlangs tijdens een vragenuur in de Staten uit dat er een akkoord is met PdVSA, maar zolang de Verenigde Staten geen licentie afgeven om zaken te kunnen doen met Venezuela staat de Curaçaose regering in de wachtkamer. Amerika heeft verschillende sancties tegen het Zuid-Amerikaanse opgelegd, waardoor het voor het land lastig is om internationaal geld over te maken. Vandaag gaat Pisas met de gepensioneerden om tafel zetten en zal hij meer uitleg geven over de situatie.