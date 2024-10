Regering: Belangrijke stap gezet richting herstel arbeidsvoorwaarden ambtenaren

De Curaçaose regering liet gisteren weten dat er een belangrijke stap is gezet in het herstel van arbeidsvoorwaarden van ambtenaren door het ondertekenen van een akkoord over het intrekken van de kortingswet. Op 1 januari 2021 ging de korting van arbeidsvoorwaarden in werking in het kader van de financiële steun uit Nederland tijdens de Covid-crisis. Met de intrekking hiervan wil de regering de normale arbeidsvoorwaarden herstellen. De indexering met ingangsdatum 1 januari 2024, ter waarde van 17,1 miljoen gulden, zal de regering in december betalen.

In 2025 voorziet de overheid verdere betalingen, met 18,7 miljoen gulden voor de loontrede en lumpsum, en 17 miljoen gulden voor de indexering. Bijzondere schoolbesturen zullen in dat jaar 6,2 miljoen gulden ontvangen. De uitvoering van deze betalingen was afhankelijk van het bereiken van een definitief akkoord in het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken. Met de ondertekening is volgens de regering een belangrijke mijlpaal bereikt. De overeenkomst is vastgelegd in een convenant, ondertekend namens de overheid door de waarnemend minister van BPD, Sithree van Heydoorn, en namens de vakbonden door de Centrale Commissie van Vakbonden en de voorzitter van het CGOA.